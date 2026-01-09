Επίθεση από συμπαίκτη του δέχτηκε ο Γιώργος Κούτσιας κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν.

Ναι καλά διαβάσατε…

Ο Έλληνας στράικερ μπήκε ως αλλαγή στο ματς στο 71ο λεπτό και δευτερόλεπτα αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ασυνήθιστου περιστατικού.

Ο πρώην επιθετικός των ΠΑΟΚ και Βόλου είχε μία μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση με τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς, ο οποίος δεν δίστασε να σπρώξει τον Κούτσια, ρίχνοντάς τον στο χορτάρτι.

Για να αποφευχθούν τα χειρότερα συμπαίκτες των δύο ποδοσφαιριστών ανέλαβαν… πυροσβεστικό ρόλο, την ώρα που ο Κούτσιας προσπαθούσε, εμφανώς αιφνιδιασμένος, να καταλάβει τι είχε συμβεί.

Η ένταση ευτυχώς εκτονώθηκε γρήγορα, με τον Μπέρενς να ζητάει αλλαγή.