Επίθεση από συμπαίκτη του δέχτηκε ο Γιώργος Κούτσιας κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Λουγκάνο με τη Βικτόρια Πλζεν.
Ναι καλά διαβάσατε…
Ο Έλληνας στράικερ μπήκε ως αλλαγή στο ματς στο 71ο λεπτό και δευτερόλεπτα αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ασυνήθιστου περιστατικού.
Ο πρώην επιθετικός των ΠΑΟΚ και Βόλου είχε μία μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση με τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς, ο οποίος δεν δίστασε να σπρώξει τον Κούτσια, ρίχνοντάς τον στο χορτάρτι.
Για να αποφευχθούν τα χειρότερα συμπαίκτες των δύο ποδοσφαιριστών ανέλαβαν… πυροσβεστικό ρόλο, την ώρα που ο Κούτσιας προσπαθούσε, εμφανώς αιφνιδιασμένος, να καταλάβει τι είχε συμβεί.
Η ένταση ευτυχώς εκτονώθηκε γρήγορα, με τον Μπέρενς να ζητάει αλλαγή.
Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.
La concurrence entre Behrens et Koutsias a l’air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI
— Valentin Schnorhk (@schn_val) January 9, 2026