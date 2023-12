Πολλά πράγματα αλλάζουν κάθε χρονιά, όμως αυτό που παραμένει σταθερό είναι το… σκοράρισμα του Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ δεν δείχνει καμία διάθεση να βγάλει το πόδι του από το «γκάζι» ούτε στα 38 του, καθώς με το γκολ που πέτυχε στη νίκη της Αλ Νασρ με 4-1 επί της Αλ Τααβούν έφτασε τα 54 σε όλη τη σεζόν, επίδοση που είναι (και θα παραμείνει) η κορυφαία σε όλο το 2023, πάνω από τα 52 των Χάρι Κέιν, Κιλιάν Εμπαπέ αλλά και τα 50 του Έρλινγκ Χάαλαντ!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο «CR7» ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις με το 147ο γκολ που πετυχαίνει μέσω κεφαλιάς. Νωρίτερα, η Αλ Τααβούν είχε προηγηθεί, όμως η Αλ Νασρ έφτασε στην ανατροπή με γκολ από τους Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και Εϊμερίκ Λαπόρτ, ενώ το 1-3 πέτυχε ο Οτάβιο.

CRISTIANO RONALDO IS THE TOP SCORER OF 2023 WITH 54 GOALS 🍾 pic.twitter.com/pfftIZcbff

— B/R Football (@brfootball) December 30, 2023