Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι η σκηνή όπου γεννιούνται οι μεγαλύτεροι θρύλοι, αλλά και το μέρος όπου γράφονται οι πιο σουρεαλιστικές ιστορίες του αθλητισμού. Στην πλούσια βίβλο των Μουντιάλ, καμία άλλη ιστορία δεν αγγίζει τα όρια του παραλόγου όσο εκείνη των ημερών πριν από τον μεγάλο τελικό της 7ης Ιουλίου 1974.

Στο ξενοδοχείο της ολλανδικής αποστολής στο Χίλτρουπ, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη «μητέρα των μαχών» ανάμεσα στην Ολλανδία και τη διοργανώτρια Δυτική Γερμανία, η γερμανική σκανδαλοθηρική εφημερίδα Bild Zeitung και ο ιπτάμενος Ολλανδός Γιόχαν Κρόιφ έγιναν άθελά τους οι πρωταγωνιστές του μεγαλύτερου εξωαγωνιστικού σαμποτάζ στην ιστορία των Μουντιάλ, με την ομάδα-μοντέλο του «Ολοκληρωτικού Ποδοσφαίρου» να λυγίζει κάτω από το βάρος ενός κατασκευασμένου οργίου σε μία πισίνα.

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