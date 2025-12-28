Ο Νικ Κύργιος ήταν ο μεγάλος νικητής στο εντυπωσιακό event «Battle of the Sexes», που φιλοξενήθηκε στο Ντουμπάι, επικρατώντας την Κυριακή με 6-3, 6-3 της Αρίνα Σαμπαλένκα μετά από 75 λεπτά θεαματικού τένις.

Ο εν λόγω αγώνας αποτέλεσε την αναβίωση του «Batlle of the Sexes», όταν το 1973 η Μπίλυ Τζιν Κινγκ είχε επικρατήσει του Μπόμπι Ριγκς σε αγώνα στο Χιούστον.

Παρότι η αναμέτρηση είχε περισσότερο χαρακτήρα επίδειξης και όχι επίσημου αγώνα, ο Αυστραλός τενίστας παρουσιάστηκε ιδιαίτερα πειστικός, δείχνοντας πως βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση ενόψει της επιστροφής του στο ATP Tour τη νέα χρονιά.

Με «όπλο» το ισχυρό του σερβίς και τα δυναμικά χτυπήματα από τη βασική γραμμή, ο Κύργιος πήρε από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα και διατήρησε σταθερά το πάνω χέρι μέχρι το φινάλε.

Η Σαμπαλένκα στάθηκε ανταγωνιστική, κυρίως στο δεύτερο σετ, όπου προηγήθηκε με 3-1 και έδειξε ικανή να αλλάξει τη ροή του ματς. Ωστόσο, ο Κύργιος απάντησε άμεσα και με ένα σερί πέντε games «καθάρισε» την υπόθεση νίκη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Κύργιος έσπευσε να αποθεώσει τη Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια, τονίζοντας:

«Ήταν πραγματικά μια δύσκολη μάχη. Είναι εξαιρετική αθλήτρια και με πίεσε πολύ».

Οι ειδικοί κανονισμοί του αγώνα

Η αναμέτρηση διεξήχθη με ειδικά προσαρμοσμένους κανονισμούς, με στόχο την εξισορρόπηση των φυσικών διαφορών και την ενίσχυση του θεάματος:

Μικρότερο γήπεδο: Η πλευρά της Σαμπαλένκα ήταν μειωμένη κατά 9%, ποσοστό που -σύμφωνα με τους διοργανωτές- αντικατοπτρίζει τη μέση διαφορά ταχύτητας κίνησης μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ένα σερβίς ανά πόντο: Καταργήθηκε το δεύτερο σερβίς, περιορίζοντας το μεγαλύτερο όπλο του Κύργιου.

Format αγώνα: Ο αγώνας κρίθηκε στα δύο νικηφόρα σετ, με tie-break 10 πόντων να αντικαθιστά το τρίτο σετ.

