Ως βοηθός προπονητή του Ματίας Αλμέιδα, εργάζεται στη Μοντερέι ο Έρικ Λαμέλα όμως ο «Πελάδο» για γραφειοκρατικούς λόγους τον έχει δηλώσει ως… φροντιστή.

Σύμφωνα με την πορτογαλική Record, οι δύο άνδρες, που συνεργάστηκαν στην ΑΕΚ, αλλά και στη Σεβίλλη, φαίνεται ότι βρήκαν ένα παραθυράκι στον κανονισμό για να μπορούν να συνεργάζονται στον πάγκο της ομάδας από το Μεξικό.

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