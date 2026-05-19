Ισπανικά δημοσιεύματα μεταδίδουν την είδηση ότι ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα θέλει να κάνει μία τελευταία προσπάθεια να διατηρήσει τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο των «Μπλαουγκράνα», εν μέσω των πληροφοριών που τον θέλουν να έχει συμφωνήσει να αναλάβει την Ντουμπάι BC.

Συνεχίζουν να κυκλοφορούν αναφορές σχετικά με το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στην Μπάρτσα, ένα μέλλον που δείχνει δυσοίωνο. Συγκεκριμένα, η Ντουμπάι φέρεται να είναι πρόθυμη να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης των 400.000 ευρώ και έχει ήδη πείσει τον πολύπειρο Καταλανό προπονητή να ηγηθεί της ομάδας των ΗΑΕ, στην προσπάθειά τους να φτάσει στο Final Four του 2027, το οποίο θα επιστρέψει και πάλι στο Άμπου Ντάμπι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr