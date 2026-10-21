Εντυπωσιακή πρεμιέρα στη regular season του NBA, με τους Σίξερς να περνούν από τη Νέα Υόρκη νικώντας τους πρωταθλητές Νικς με τον ΛεΜπρoν Τζέιμς συνεχίζει να αψηφά τον χρόνο, τους Θάντερ να ξεκινούν με πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και τους Πίστονς να επιστρέφουν από το -22 για μια απίθανη νίκη επί των Σέλτικς.

Τρεις αναμετρήσεις, διαφορετικές ιστορίες και ένα πρώτο δείγμα από όσα αναμένεται να προσφέρει η φετινή αγωνιστική περίοδος στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

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