Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ανακοίνωσε προσωρινή αποχώρηση από την Εθνική Ομάδα της Πολωνίας. «Το σώμα χρειάζεται ξεκούραση», έγραψε ο 36χρονος Πολωνός επιθετικός της Μπαρτσελόνα, σε μία ανάρτησή του στα social media λέγοντας ότι η απόφαση ελήφθη από κοινού με τον προπονητή της Εθνικής Ομάδας, Μίχαλ Προμπιέρζ.

Εκεί έκανε γνωστό, ότι δεν θα είναι μέλος της αποστολής που θα παίξει φιλικό με τη Μολδαβία στις 6, και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με τη Φινλανδία στις 10.

«Το να παίζεις για τα ερυθρόλευκα ήταν πάντα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αλλά μερικές φορές το σώμα δίνει σημάδι ότι χρειάζεται για λίγο διάλειμμα. Υποστηρίζω τους παίκτες με όλη μου την καρδιά και πιστεύω ότι έχουμε όμορφες στιγμές και πολλούς στόχους να πετύχουμε. Τα λέμε σύντομα!», έγραψε ο επιθετικός.

30 #Mars2025 :

Robert Lewandowski : i feel in excellent physical condition.

26 #Mai2025 :

again Robert Lewandowski : Represent Poland has always been a pride for me, but sometimes my body gives me a signal that I have to take a break. https://t.co/tu4pRG3xk6 pic.twitter.com/0YttKFbxUd

