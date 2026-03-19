Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους επιθετικούς της σύγχρονης εποχής, γράφοντας ακόμη ένα εντυπωσιακό κεφάλαιο στην καριέρα του. Στη θριαμβευτική νίκη της Μπαρτσελόνα με 7-2 απέναντι στη Νιούκαστλ για το Champions League, ο Πολωνός στράικερ πέτυχε δύο γκολ και παράλληλα κατέρριψε δύο ιστορικά ρεκόρ.

Σε διάστημα μόλις πέντε λεπτών (56’-61’), ο Λεβαντόφσκι βρήκε δίχτυα δις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εκτελεστική του δεινότητα. Τα τέρματα αυτά δεν ήταν απλώς εντυπωσιακά, αλλά και ιστορικά, καθώς τον ανέβασαν σε μια ξεχωριστή θέση στα βιβλία της διοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr