Η Σεβίλλη ανακοίνωσε την απόλυση του Ματίας Αλμέιδα και μέσα στις επόμενες ώρες, θα ανακοινώσει τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα, ως αντικαταστάτη του.

Αυτό αναφέρουν τα ΜΜΕ στην Ισπανία, σημειώνοντας ότι η ομάδα της Ανδαλουσίας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον 54χρονο Ισπανό προπονητή, που είχε τελευταία ομάδα την Αλαβές μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024.

Στόχος του θα είναι να αποφύγει τον υποβιβασμό, με την ομάδα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή τρεις βαθμούς πάνω από την 18η θέση και τη διαχωριστή γραμμή, με εννέα αγώνες να απομένουν.