Ο Λουίς Σουάρες εκτός από το μεγάλο ταλέντο του ως ποδοσφαιριστής έχει μείνει στην ιστορία για τα… δαγκώματά του! Αυτή τη φορά, από το… στόμα του Ουρουγουανού φορ δεν ξέφυγε ούτε ο συμπαίκτης του στο Μαϊάμι Τζόρντι Άλμπα!

Σε μια στιγμή έντασης ο Σουάρες στο ματς με την LAFC για τα προημιτελικά του Concacaf Champions Cup, ο Μάρλον Σάντος έκανε σκληρό μαρκάρισμα στον Λιονέλ Μέσι, προκαλώντας ένταση και σύρραξη μεταξύ των παικτών.

Ο Σουάρες και ο Άλμπα, έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Μέσι, με τον οποίο έχουν γράψει ιστορία στην Μπαρτσελόνα. Μέσα στην ένταση ο Σουάρες ένιωσε ένα χέρι στο πρόσωπό του και αντανακλαστικά το… δάγκωσε.

Πάντως, αυτή τη φορά το χέρι δεν ήταν αντιπάλου. Ο Ζόρντι Άλμπα που έπεσε θύμα του Σουάρες αποχώρησε με πόνους από το σημείο και με τη βοήθεια του Ολιβιέ Ζιρού που αγωνίζεται στην LAFC.

Ανάμεσα στα… θύματα του Λουίς Σουάρες είναι ο Ότμαν Μπακάλ τότε παίκτης της Αϊντχόφεν και ο Τζόρτζιο Κιελίνι της Ιταλίας.

Has Luis Suarez still got it? Depends what you mean by it…pic.twitter.com/J72nCTTYYp

— Football España (@footballespana_) April 14, 2025