Η κυβέρνηση της Βραζιλίας έθεσε εκτός νόμου τα διαδικτυακά στοιχήματα και τα καζίνο, με τον αριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα να υπογράφει την Παρασκευή προσωρινό μέτρο που τερματίζει τη λειτουργία των πλατφορμών «bets».

Η ανακοίνωση έγινε στο Σάο Πάολο, με φόντο μια προεδρική κούρσα που μπαίνει στην τελική ευθεία της, καθώς ο πρώτος γύρος των εκλογών έχει προγραμματιστεί για τις 4 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Οικονομικών Ντάριο Ντουριγκάν, παρουσία του Λούλα και άλλων υπουργών, ανέλυσε τις νέες ρυθμίσεις. «Από σήμερα δεν μπορεί κανείς να βάλει άλλα χρήματα στους ιστότοπους στοιχημάτων της χώρας. Οι ιστότοποι θα παραμείνουν διαθέσιμοι στους παίκτες μόνο για να αποσύρουν το εναπομείναν υπόλοιπό τους, έως τις 23:59 της 5ης Οκτωβρίου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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