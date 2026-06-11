Με ανάρτησή του στο Instagram, ο Μάικ Τζέιμς είπε το «αντίο» στη Μονακό. Ο σούπερ σταρ των Μονεγάσκων είχε τονίσει από τα τέλη Απριλίου σε συνέντευξή του στη «L’Equipe» πως δεν θα παραμείνει κάτοικος Πριγκιπάτου, μετά τα οικονομικά προβλήματα στον σύλλογο και όσα αρνητικά επέφεραν αυτά στο αγωνιστικό τμήμα.

«Πολλά να πεις για την κληρονομιά και για το τι είναι αυτό για το οποίο θα σε θυμούνται. Επιλέγω να θυμάμαι τα πράγματα που πέτυχα και τους ανθρώπους που τα κατάφεραν μαζί μου. Ήταν μια υπέροχη/τρελή/απρόβλεπτη/καταπληκτική πενταετία και δεν θα την άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. (Υ.Γ. το να προσπαθώ να βρω φωτογραφίες από όλους είναι δύσκολο)», έγραψε ο Μάικ Τζέιμς.