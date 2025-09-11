Ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει στην Μονακό και τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025‑26, παρά το ενδιαφέρον που υπήρξε το καλοκαίρι από ομάδες της EuroLeague αλλά και από το NBA, σύμφωνα με το Basketnews.

Ο 35χρονος γκαρντ είχε διαφωνία με την ομάδα μετά από ένα περιστατικό εκτός γηπέδου κατά τη διάρκεια των πλέι οφ της Γαλλικής Λίγκας, όμως τα θέματα αυτά επιλύθηκαν πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Παρά την ισχυρή πίεση και τις προτάσεις που δέχτηκε, ο Τζέιμς παραμένει δεσμευμένος με το συμβόλαιό του με τη Μονακό, που λήγει το 2027.

Την περασμένη σεζόν (2024‑25), είχε μέσο όρο 15,9 πόντους, 3,0 ριμπάουντ, 5,8 ασσίστ και 1,1 κλεψίματα σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής ανα αγώνα, συμβάλλοντας καταλυτικά ώστε η Μονακό να φτάσει για πρώτη φορά στον τελικό της EuroLeague.