Η μάχη στη Serie A μαίνεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Μετά την «γκέλα» της Μίλαν, η Ίντερ δεν μπόρεσε να πάρει το «τρίποντο» απέναντι στη Νάπολι (2-2), στο μεγάλο ντέρμπι της 20ής αγωνιστικής με τη διαφορά στην πρώτη τριάδα να παραμένει ως έχει.

Τους «νερατζούρι» στην κορυφή με +3 από τη «συμπολίτισσα» και +4 από τη σημερινή της αντίπαλο και τη Ρόμα, ενώ την ευκαιρία να βρεθεί και αυτή στο -4 από το «ρετιρέ» θα έχει το βράδυ της Δευτέρας (12/1) και η Γιουβέντους, αρκεί να νικήσει στο Τορίνο την Κρεμονέζε.

Η κάτοχος του τίτλου, Νάπολι, έφυγε αήττητη από το Σαν Σίρο, αποτέλεσμα που ισοδυναμεί με… νίκη για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε. Παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, παρά τις σημαντικές απουσίες που είχε και το γεγονός ότι είδε τον προπονητή της ν’ αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρία στο 71′, η Νάπολι βρήκε τον τρόπο να πάρει το βαθμό χάρις στον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, που πέτυχε και τα δύο τέρματα. Δοκάρι είχε στο 90’+3 ο Μχιταριάν, στην κορυφαία ευκαιρία της Ίντερ μετά το γκολ της ισοφάρισης του Σκωτσέζου.

Νωρίτερα, το αυτογκόλ του Νέλσον στο 79′ έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι, Βερόνα-Λάτσιο. Οι φιλοξενούμενοι εκμεταλλεύτηκαν το… δώρο του Δανού αμυντικού και πήραν ένα σημαντικό «διπλό» με 1-0 στη μάχη που δίνουν για να μπουν σε ευρωπαϊκή… τροχιά, ενώ για τους γηπεδούχους ήταν ένα ακόμη… πισωγύρισμα στην προσπάθειά τους για να βγουν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Η Μίλαν συνεχίζει το αήττητο σερί της, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει στο «Αρτέμιο Φράνκι» τη Φιορεντίνα (1-1), και έχασε δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για τη διεκδίκηση του τίτλου. Πάντως πρέπει να νιώθει ευχαριστημένη, καθώς ισοφάρισε στο 90ό λεπτό το γκολ του Κομούτσο (66′) με τον Νκούνκου, με τους «βιόλα» να έχουν ευκαιρίες στο τέλος να πάρουν τη νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 20ής αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:

Κόμο-Μπολόνια 1-1

(90+4΄ Μπατούρινα – 49΄ Καμπιάγκι)

Ουντινέζε-Πίζα 2-2

(19΄ Καμπασέλε, 40΄πεν. Ντέιβις – 13΄ Τραμόνι, 67΄ Μάιστερ)

Ρόμα-Σασουόλο 2-0

(76΄ Κονέ, 79΄ Σουλέ)

Αταλάντα-Τορίνο 2-0

(13′ Ντε Κετελάρε, 90’+5 Πάσαλιτς)

Λέτσε-Πάρμα 1-2

(1′ Στούλιτς-64′ αυτ. Γκάμπριελ, 72′ Πελεγκρίνο)

Φιορεντίνα-Μίλαν 1-1

(66′ Κομούτσο-90′ Νκούνκου)

Βερόνα-Λάτσιο 0-1

(79′ αυτ. Νέλσον)

Ίντερ-Νάπολι 2-2

(9′ Ντιμάρκο, 73′ πέν. Τσαλχάνογλου – 26′,81′ ΜακΤόμινεϊ)

Τζένοα-Κάλιαρι 12/1

Γιουβέντους-Κρεμονέζε 12/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Ίντερ 43

Μίλαν 40

Νάπολι 39

Ρόμα 39 -20αγ.

Γιουβέντους 36

Κόμο 34

Αταλάντα 31 -20αγ.

Λάτσιο 28 -20αγ.

Μπολόνια 27

Ουντινέζε 26 -20αγ.

Τορίνο 23 -20αγ.

Σασουόλο 23 -20αγ.

Κρεμονέζε 22

Πάρμα 21

Κάλιαρι 19

Λέτσε 17

Τζένοα 16

Φιορεντίνα 14 -20αγ.

Βερόνα 13 -19αγ.

Πίζα 13 -20αγ.