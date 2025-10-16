Έπειτα από εννέα σεζόν στο ΝΒΑ, ο Μάλκολμ Μπρόγκντον αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του. Ο 32χρονος γκαρντ ενημέρωσε την Τετάρτη (15/10) τους Νιου Γιορκ Νικς για την απόφασή του να αποσυρθεί, λίγο περισσότερο από έναν μήνα αφότου είχε υπογράψει μονοετές συμβόλαιο ύψους 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Σήμερα ξεκινώ επίσημα τη μετάβασή μου εκτός της μπασκετικής μου καριέρας», δήλωσε ο Μπρόγκντον στο ESPN. «Έδωσα με υπερηφάνεια το μυαλό, το σώμα και την ψυχή μου στο παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια. Παρά τις θυσίες, έλαβα πολλές ανταμοιβές. Είμαι βαθιά ευγνώμων που μπορώ να φτάσω σε αυτό το σημείο με τους δικούς μου όρους και να απολαύσω τώρα τους καρπούς της καριέρας μου μαζί με την οικογένεια και τους φίλους μου. Ευχαριστώ, από τα βάθη της καρδιάς μου, όλους όσοι είχαν θέση στο ταξίδι μου».

Οι Νικς τον αποχαιρέτησαν μέσω των social media, γράφοντας: «Συγχαρητήρια για την απόσυρσή σου, Malcolm! Καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου».

Ο Μπρόγκντον, πρώην νικητής του βραβείου Sixth Man of the Year, αγωνίστηκε τις δύο τελευταίες σεζόν με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, με τους τραυματισμούς να περιορίζουν σημαντικά τη συμμετοχή του. Την περίοδο 2023-24 έπαιξε σε 39 αγώνες με τους Μπλέιζερς, ενώ πέρυσι με τους Ουίζαρντς αγωνίστηκε μόλις σε 24 παιχνίδια, σημειώνοντας 12,7 πόντους, 4,1 ασίστ και 3,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, είχε μέσο όρο 15,3 πόντους, 4,7 ασίστ και 4,1 ριμπάουντ σε 463 αγώνες με τους Μιλγουόκι Μπακς, Ιντιάνα Πέισερς, Μπόστον Σέλτικς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Ήταν Rookie of the Year τη σεζόν 2016-17 με τους Μπακς και Sixth Man of the Year το 2022-23 με τους Σέλτικς.

Παρά το γεγονός ότι επιλέχθηκε μόλις στο Νο. 36 του ντραφτ το 2016, ο Μπρόγκντον είχε ήδη διακριθεί στο κολεγιακό επίπεδο, αναδειχθείς παίκτης της χρονιάς στην ACC το 2016 και μέλος της All-American First Team με το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, το οποίο απέσυρε τη φανέλα του (Νο. 15) το 2017.