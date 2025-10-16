Ο Χρήστος Μανδάς δεν παίρνει χρόνο συμμετοχής στη Λάτσιο και όπως αναφέρει η «Corriere dello Sport» ζήτησε να αποχωρήσει από την ομάδα. Ο Ιβάν Προβεντέλ, που πέρσι είχε τραυματιστεί επέστρεψε και έτσι ο Έλληνας κίπερ έχει μείνει στον πάγκο.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει πως η πλευρά του Μανδά θα φτάσει σε συμφωνία με τη Λάτσιο για την πώληση του Έλληνα τερματοφύλακα τον Ιανουάριο και ο σύλλογος της Ρώμης αξιώνει 15 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το 2023 είχε δώσει 1,3 εκατ. ευρώ στον ΟΦΗ για να τον αποκτήσει.