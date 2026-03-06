Έχουν περάσει 5,5 χρόνια από τότε που ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα αποχαιρέτησε τον μάταιο τούτο κόσμο.

Ως γνωστόν, ο «Ντιεγκίτο» κλήθηκε δυστυχώς να περάσει πολύ νωρίς (σε ηλικία 60 ετών) από το… ταμείο για να πληρώσει τις πάμπολλες καταχρήσεις που έκανε στη θυελλώδη ζωή του.

Αν ζούσε εχθές ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου θα είχε χάσει πάσα ιδέα για αυτόν που είχε χρίσει ως διάδοχό του.

Ο λόγος για το ποδοσφαιρικό του παιδί, τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος «υποκλίθηκε» στον Ντόναλντ Τραμπ.

