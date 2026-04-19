Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαρέρο, που απέκρουσε δύο πέναλτι, η Ρεάλ Σοσιεδάδ κατέκτησε το τέταρτο Copa del Rey της ιστορίας της, επικρατώντας της Ατλέτικο με 4-3 στα πέναλτι, σε έναν τελικό που κρίθηκε στη «ρωσική ρουλέτα».

Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε 2-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, ενώ ούτε η παράταση έδωσε λύση, οδηγώντας τις δύο ομάδες στα πέναλτι. Έτσι, η Σοσιεδάδ επέστρεψε στους τίτλους μετά από έξι χρόνια, πανηγυρίζοντας ακόμη ένα Κύπελλο στην ιστορία της.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr