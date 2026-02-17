Την πόρτα της εξόδου της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να περάσει ο Μαρκίνιος στο τέλος της σεζόν. Σύμφωνα με την «L’Equipe», ο 31χρονος Βραζιλιάνος διεθνής κεντρικός αμυντικός και αρχηγός των Παριζιάνων έχει αποφασίσει να αποχωρήσει και έχει δώσει τα χέρια με ομάδα του Κατάρ!

Μετά από 13 χρόνια καριέρας στη Γαλλία ετοιμάζεται για να συνεχίσει την πορεία του στη χώρα του Κόλπου, με τη διοίκηση των πρωτευουσιάνων να είναι θετική στην παραχώρηση του μ’ ένα αντίτιμο κοντά στα 50 εκατ. ευρώ.

Ο Μαρκίνιος, που αγωνίζεται από το 2013 στην Παρί και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ξεπερνώντας τις 300 συμμετοχές, έχει στα χέρια του πρόταση με ετήσιες αποδοχές κοντά στα 20 εκατ. ευρώ!