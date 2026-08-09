Το τελευταίο αντίο στον πάτερα του, Χόρχε, είπε την Κυριακή (9/8) ο Λιονέλ Μέσι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, κοντά στη γενέτειρά του, το Ροσάριο της Αργεντινής. Ο Χόρχε Μέσι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, υπήρξε για τον γιο του στήριγμα σε συναισθηματικό και ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και ο ατζέντης του παγκόσμιου σταρ από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Ο οκτώ φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας είχε φτάσει το βράδυ του Σαββάτου στο Ροσάριο με ιδιωτικό αεροσκάφος από το Μαϊάμι, μαζί με τη σύζυγό του, Αντονέλα Ροκούτσο, και τα παιδιά τους.

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