Ο Λιονέλ Μέσι επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι, όπως ανακοίνωσε (23/10), η αμερικανική ομάδα ποδοσφαίρου, με τον διάσημο Αργεντινό να υπογράφει μέχρι το τέλος της σεζόν του 2028.
Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X, η Ίντερ δείχνει τον οκτώ φορές νικητή της «Χρυσής Μπάλας» να χαμογελά καθώς διαβάζει και υπογράφει ένα συμβόλαιο.
HE’S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025
Ο 38χρονος Μέσι ήταν επί του παρόντος υπό συμβόλαιο του ίσχυε μέχρι τον Δεκέμβριο.
Ο Λιονέλ Μέσι παίζει για την Ίντερ Μαϊάμι από τα μέσα του 2023. Ο επιθετικός έχει σκοράρει 71 γκολ σε 82 αγώνες για την ομάδα, η οποία ανήκει συνιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Αργεντινός στέφθηκε πρώτος σκόρερ του MLS με 29 γκολ σε 28 αγώνες. Η Ίντερ Μαϊάμι θα αγωνιστεί στα playoffs του MLS από το Σάββατο.
Ο Μέσι παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους Τζόρντι Άλμπα, Σέρχιο Μπουσκέτς και Λουίς Σουάρες. Οι τέσσερις γνωρίζονται από την εποχή που ήταν μαζί στην Μπαρτσελόνα. Ο Άλμπα (36) και ο Μπουσκέτς (37) θα τερματίσουν την καριέρα τους μετά από αυτή τη σεζόν στο MLS. Ο Σουάρες (38) έχει συμβόλαιο που λήγει.
Επίσης ο Λιονέλ Μέσι της Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων φανέλας του MLS για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, με τον Σον Χέουνγκ-Μιν των Λος Άντζελες FC (LAFC) να βρίσκεται δεύτερος μετά την άφιξή του τον Αύγουστο.
Πηγή: ΑΠΕ