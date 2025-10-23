Ο Λιονέλ Μέσι επέκτεινε το συμβόλαιό του με την Ίντερ Μαϊάμι, όπως ανακοίνωσε (23/10), η αμερικανική ομάδα ποδοσφαίρου, με τον διάσημο Αργεντινό να υπογράφει μέχρι το τέλος της σεζόν του 2028.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του X, η Ίντερ δείχνει τον οκτώ φορές νικητή της «Χρυσής Μπάλας» να χαμογελά καθώς διαβάζει και υπογράφει ένα συμβόλαιο.

Ο 38χρονος Μέσι ήταν επί του παρόντος υπό συμβόλαιο του ίσχυε μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ο Λιονέλ Μέσι παίζει για την Ίντερ Μαϊάμι από τα μέσα του 2023. Ο επιθετικός έχει σκοράρει 71 γκολ σε 82 αγώνες για την ομάδα, η οποία ανήκει συνιδιοκτησίας του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Αργεντινός στέφθηκε πρώτος σκόρερ του MLS με 29 γκολ σε 28 αγώνες. Η Ίντερ Μαϊάμι θα αγωνιστεί στα playoffs του MLS από το Σάββατο.

Ο Μέσι παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους Τζόρντι Άλμπα, Σέρχιο Μπουσκέτς και Λουίς Σουάρες. Οι τέσσερις γνωρίζονται από την εποχή που ήταν μαζί στην Μπαρτσελόνα. Ο Άλμπα (36) και ο Μπουσκέτς (37) θα τερματίσουν την καριέρα τους μετά από αυτή τη σεζόν στο MLS. Ο Σουάρες (38) έχει συμβόλαιο που λήγει.

Επίσης ο Λιονέλ Μέσι της Ίντερ Μαϊάμι βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων φανέλας του MLS για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, με τον Σον Χέουνγκ-Μιν των Λος Άντζελες FC (LAFC) να βρίσκεται δεύτερος μετά την άφιξή του τον Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ