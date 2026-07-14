Τις σημαντικότερες αναμνήσεις του από τα Παγκόσμια Κύπελλα μοιράστηκε ο αστέρας της ροκ, Μικ Τζάγκερ, που ανακάλεσε ορισμένες από τις εντονότερες στιγμές που έχει βιώσει, ακολουθώντας την Αγγλία στα Μουντιάλ.

Στις ΗΠΑ βρίσκεται εδώ και μερικές εβδομάδες ο Μικ Τζάγκερ, ο θρυλικός Άγγλος frontman των Rolling Stones, για να παρακολουθήσει από κοντά ακόμη μία προσπάθεια της Αγγλίας να φτάσει στον τελικό του Μουντιάλ και να φέρει επιτέλους «σπίτι» το τρόπαιο που κατέκτησε μία και μοναδική φορά, το 1966.

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