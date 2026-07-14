Πριν γίνει ο «εκτελεστής» των γηπέδων και ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε δοκιμάσει την τύχη του σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο: τη μουσική.

Στα 16 του χρόνια ο Νορβηγός σταρ είχε δημιουργήσει μαζί με δυο φίλους του το ραπ συγκρότημα Flow Kingz και κυκλοφόρησε ένα τραγούδι το οποίο ήταν κάτι σαν ένα παιχνίδι μεταξύ εφήβων κι όχι κάποια επαγγελματική δουλειά.

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