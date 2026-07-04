Μία μέρα μετά την αποχώρηση του Χάιμε Πραντίγια, η ομάδα της Ανδαλουσίας αναζητάει τον αντικαταστάτη του στην αγορά, με το όνομα του Νίκολα Μίροτιτς να βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των «Νυχτερίδων».

Καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών το φετινό για τη Βαλένθια, που μέσα σε διάστημα μερικών εβδομάδων έχασε ολόκληρο τον «κορμό» του ιστορικού ρόστερ που την οδήγησε έως την κατάκτηση της ACB και τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague.

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