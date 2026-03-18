Μετά τη λήξη του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», στο οποίο η βασίλισσα νίκησε με 3-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League, έμαθε ο Μπραχίμ Ντίαθ ότι το Μαρόκο πήρε στα χαρτιά του Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Ο Ντίαθ ήταν ο μοιραίος παίκτης του Μαρόκου στον τελικό με τη Σενεγάλη, καθώς είχε αστοχήσει σε πέναλτι που είχε εκτελέσει αλά Πανένκα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης με αποτέλεσμα η νίκη να πάει στη Σενεγάλη με 1-0, μαζί με το τρόπαιο… μέχρι χθες.

