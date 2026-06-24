Ένα ακόμη ρεκόρ σημειώθηκε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που «σπάει» όλα τα κοντέρ στις… πρωτιές, καθώς ο Λούκα Μόντριτς έφτασε στις 200 συμμετοχές με την φανέλα της Κροατίας, γράφοντας τη δική του ιστορία.

Οι «Καρό» εκτός από τη σημαντική νίκη που πέτυχαν με 1-0 κόντρα στον Παναμά είχαν έναν ακόμη λόγο να γιορτάσουν χθες καθώς ο αρχηγός τους οποίος έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 81 λεπτά «έσπασε» το φράγμα των 200 διεθνών συμμετοχών, επίτευγμα που έχουν πετύχει μόνο οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπαντέρ Αλ Μουτάβα και Λιονέλ Μέσι.

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