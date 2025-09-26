Ο Μίκα Μούρινεν είναι παίκτης της Παρτιζάν και επίσημα. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου, Όστογια Μιγιαΐλοβιτς, σε συνέντευξη Τύπου, ο Μούρινεν υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βελιγραδίου, σύμφωνα με την meridiansport.

«Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στον κόσμο αυτή τη στιγμή θα παίζει για την ομάδα μας για τις επόμενες τρεις σεζόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο «Skinny Jesus» πρόσφατα ενθουσίασε τους φιλάθλους πραγματοποιώντας σπουδαία παιχνίδια στο Eurobasket 2025 με τη Φινλανδία και τερμάτισε στην ιστορική τέταρτη θέση.

Η μητέρα του αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέντευξή της σε φινλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι από παιδί είναι λάτρης της μπασκετικής ατμόσφαιρας στη Σερβία.