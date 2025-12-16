Ο Ζοσέ Μουρίνιο αποθέωσε τον Βαγγέλη Παυλίδη. Ο «Special One» έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στον Έλληνα διεθνή επιθετικό και δεν το κρύβει.

Το έδειξε μιλώντας στους δημοσιογράφους ενόψει της αναμέτρησης Κυπέλλου με την Φαρένσε, εξηγώντας ότι είναι καλός ακόμα και όταν δεν σκοράρει γκολ, ενώ ανέφερε ότι θα μπορούσε να αγωνιστεί και ως επιθετικός μέσος.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, σκόραρε τρία γκολ εναντίον της Μορεϊρένσε (0-4), έφτασε τα 13 και βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ στην Primeira Liga:

«Δεν κοιτάζω ποτέ κατατάξεις. Ήταν πάντα κάτι που αρνιόμουν να κάνω και με έχουν ρωτήσει χίλιες και μία φορές. “Ποια είναι η ιδανική ομάδα για εσάς;” Αρνούμαι επειδή έχω τεράστιο σεβασμό για όλους εκείνους που μου έχουν δώσει τόσα πολλά, που μου έχουν δώσει τόσα πολλά για να κερδίσω.

Φανταστείτε να κάνετε μια γρήγορη άσκηση εδώ: “Ποιος ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας που έπαιξε για μένα; ​​Ο Βίτορ Μπαΐα, ο Ζούλιο Σέζαρ, ο Πετρ Τσεχ, ο Τιμπό Κουρτουά, ο Ούγκο Γιορίς… Τώρα φανταστείτε αυτό, δεξιός αμυντικός, κεντρικός αμυντικός, επιθετικός. Δεν μπορώ να κάνω κατατάξεις. Τώρα, μπορώ να αναγνωρίσω τον Παυλίδη ως έναν σπουδαίο παίκτη, έναν παίκτη που μου αρέσει πολύ επειδή σκοράρει γκολ, αλλά έχει και το παιχνίδι-συνδετικό», εξήγησε ο Πορτογάλος προπονητής και συνέχισε:

«Μερικές φορές λέω ότι υπάρχουν επιθετικοί που είναι πολύ καλοί επειδή σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά την ημέρα που δεν σκοράρουν, η συμβολή τους στην ομάδα είναι μηδενική. Και ο Παυλίδης είναι ο τύπος του επιθετικού που, ακόμα και όταν δεν σκοράρει, η συμβολή του δεν είναι ποτέ μηδενική. Γιατί στην αμυντική φάση δουλεύει πολύ σκληρά και κατανοεί πολύ καλά τον χρόνο της πίεσης. Στη συνέχεια, στην επιθετική φάση, είναι ένας παίκτης που, αν δεν ήταν ο αριθμός 9, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι επιθετικός μέσος επειδή έχει αυτή την ποιότητα να παίζει και να χτίζει. Είναι ένας παίκτης που μου αρέσει πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος».