Ο Λορέντσο Μουζέτι πήρε την πρόκριση στον τελικό του ATP 250 της Αθήνας, όπου αύριο (8/11) θα αντιμετωπίσει το φαβορί για το τρόπαιο, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Ιταλός και Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος χρειάζεται μόνο μια νίκη για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο Masters του Τορίνο, επικράτησε με 6-0, 5-7, 7-5 του Αμερικανού Σεμπάστιαν Κόρντα (Νο52) σε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές στον δεύτερο ημιτελικό του Hellenic Championship.

Ξεκίνησε δυναμικά, αλλά στο δεύτερο σετ παρουσίασε ξαφνική πτώση ενώ είχε break προβάδισμα και φαινόταν να προχωρά προς τη νίκη.

Στο αποφασιστικό σετ, ο Μουζέτι έσωσε ακόμη και match point στο σερβίς του στο 5-4 υπέρ του Κόρντα, με ένα ισχυρό άσσο, έκανε break στον επόμενο πόντο και τελείωσε τον αγώνα μετά από 2 ώρες και 19 λεπτά.

Σε περίπτωση νίκης το Σάββατο (8/11), ο Μουζέτι θα ξεπεράσει τελευταία στιγμή τον Καναδό Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ και θα καταλάβει την όγδοη και τελευταία θέση πρόκρισης για το Masters.

Ο Τζόκοβιτς, από την πλευρά του, θα προσπαθήσει να κατακτήσει το 101ο τρόπαιο της καριέρας του στο κύριο tour, μετά την ήττα στον τελικό του Masters 1000 του Μαϊάμι από τον Τσέχο Γιακούμπ Μένσικ και τη νίκη στο ATP 250 της Γενεύης επί του Πολωνού Χούμπερτ Χουράτς.

Μια νίκη θα τον φέρει δύο τρόπαια πίσω από τον πρώην αντίπαλό του, Ρότζερ Φέντερερ (103 τίτλοι), και οκτώ πίσω από τον Αμερικανό Τζίμι Κόνορς (109 τίτλοι).