Ο θρυλικός Σακίλ Ο’ Νιλ βρίσκεται στη Λιθουανία για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ζάλγκιρις και τον Ολυμπιακό (29/9, 20:00), με τον Hall Of Famer σέντερ, να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, χαρακτηρίζοντάς το ανώτερο του ΝΒΑ.

Παρουσία ενός εκ των σπουδαιότερων παικτών όλων των εποχών θα πραγματοποιηθεί η αποψινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζάλγκιρις, με τον Shaq να ταξιδεύει στο Κάουνας στο πλαίσιο της συμφωνίας του και της εκπροσώπησης της εταιρείας «NoedVPN», που έχει ως έδρα το Βίλνιους και να μιλάει σε Μέσο του εξωτερικού.

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