Ο κορυφαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς έγινε συνιδιοκτήτης της γαλλικής Λε Μαν, που αγωνίζεται στη Ligue 2, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (1/8) ο σύλλογος, ο οποίος επέστρεψε φέτος στη δεύτερη κατηγορία. Μετοχές απέκτησαν επίσης οι πρώην οδηγοί της Formula 1, Φελίπε Μάσα και Κέβιν Μάγκνουσεν.

Η επένδυση καθοδηγείται από τον βραζιλιάνικο όμιλο OutField, ένα διεθνές επενδυτικό κονσόρτσιουμ που συνίδρυσε ο Πέντρο Ολιβέιρα, και συμμετέχει επίσης ο Γεώργιος Φραγκούλης, CEO της παγκόσμιας αλυσίδας υγιεινής διατροφής OakBerry.

