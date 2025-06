Μεγάλος πρωταγωνιστής του ευρωπαϊκού θριάμβου της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ουσμάν Ντεμπελέ παρουσίασε τη Δευτέρα (2/6) το τρόπαιο του Champions League στο κοινό του Ρολάν Γκαρός, συνεχίζοντας το… πανηγυρικό κλίμα δύο ημέρες μετά τη σαρωτική νίκη στο Μόναχο επί της Ίντερ με 5-0.

Στο κορτ Φιλίπ-Σατριέ, μπροστά σε ένα κοινό «φλογισμένο» από τη νίκη της Γαλλίδας Λουά Μπουασόν (361η στον κόσμο) απέναντι στην Αμερικανίδα Τζέσικα Πεγκούλα (3η), ο επιθετικός της Παρί σήκωσε το κύπελλο με τα «μεγάλα αυτιά» και αποθεώθηκε.

Ήδη «παρών» στο Ρολάν Γκαρός φέτος για την κλήρωση, αλλά και για έναν αγώνα του Ουγκό Ιμπέρ, ο Ντεμπελέ επέστρεψε ως πρωταθλητής Ευρώπης και κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης. Ο 28χρονος διεθνής Γάλλος «συνδέθηκε» παράλληλα με το κοινό της Porte d’Auteuil τραγουδώντας το «Ici c’est Paris!».

🎾🏆 Dembélé dazzles at Roland Garros Ousmane Dembélé surprised everyone by stepping onto Court Philippe Chatrier holding the Champions League trophy 👏 #beINSPORTS #RolandGarros #PSG pic.twitter.com/t1339xtTd0

«Εξαιρετικό, ήταν μια μαγική στιγμή στο Μόναχο, ο κόσμος μάς έσπρωξε. Κάναμε μια εξαιρετική σεζόν, τα δώσαμε όλα και ανταμειφθήκαμε», τόνισε ο Γάλλος σούπερ σταρ.

Όταν ρωτήθηκε για τον τίτλο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης -καθώς είναι υποψήφιος και για τη Χρυσή Μπάλα στο τέλος της χρονιάς- απάντησε: «Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα, χάρις στην ομάδα φέραμε το πρώτο Champions League στην ιστορία της Παρί, και χάρις σε αυτή θα συνεχίσουμε, ξανά και ξανά, για να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους».

Στη συνέχεια, ο Σέρβος Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Βρετανός Κάμερον Νόρι άρχισαν τον αγώνα τους για τη φάση των «16» στο κεντρικό κορτ, δίπλα από το «Παρκ ντε Πρενς».

Την Κυριακή (1/6), ο Τζόκοβιτς είχε ήδη παρακολουθήσει την παρουσίαση του τροπαίου στο Παρκ, ως… κερασάκι στην τούρτα μιας ημέρας πανηγυρισμών, κατά την οποία οι παίκτες και το τεχνικό τιμ της Παρί έκαναν παρέλαση στα Ηλύσια Πεδία και έγιναν δεκτοί στο Ελιζέ την επομένη της εντυπωσιακής τους νίκης με 5-0 επί της Ίντερ.

