Ο Ντέλε Αλι επέστρεψε στην Τότεναμ, τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ομάδα του Λονδίνου. Ο 29χρονος μέσος συμφώνησε με τους «Σπερς» να συμμετέχει ατομικά στις προπονήσεις, ώστε να διατηρήσει τη φυσική του κατάσταση στην προσπάθεια του να βρει νέα ομάδα, καθώς το Σεπτέμβριο έμεινε ελεύθερος από την Κόμο, με την οποία είχε μόλις μια συμμετοχή στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Ντέλε Αλι, που υπέφερε από σοβαρή κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια, είχε μια σειρά ανεπιτυχών σεζόν σε Έβερτον, Μπεσίκτας και Κόμο.

Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες στις καρδιές των οπαδών της Τότεναμ, καθώς από το 2015 έως το 2022, αγαπήθηκε ιδιαίτερα.

Σύμφωνα με το «Sky Sports» έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του και είναι σ’ επαφές με ομάδες μικρότερων κατηγοριών στην Αγγλία.