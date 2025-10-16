Η Κορίνθιανς χρωστά αρκετά χρήματα στον Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος είναι έτοιμος ν’ αποχωρήσει από Campeonato Brasileiro, με τη διοίκηση να προσπαθεί να τον κρατήσει στο ρόστερ της. Ο Ολλανδός σταρ υπέγραψε το καλοκαίρι του 2024 διετές συμβόλαιο συνεργασίας, στο τέλος Δεκεμβρίου μένει ελεύθερος και ψάχνει ομάδα για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο 31χρονος Ολλανδός σταρ αποδέχτηκε τη μεγάλη πρόταση της «τιμάο» και αποφάσισε ν’ αφήσει πίσω του την Ευρώπη έπειτα από μία μεγάλη διαδρομή σε Αϊντχόφεν, Λιόν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι απολαβές του είχαν συμφωνηθεί στα 4.85 εκατ. ευρώ το χρόνο και ο χορηγός της Κορίνθιανς είχε αναλάβει να καλύπτει το 80% του συμβολαίου του. Πρόκειται για την εταιρία «Esportes da Sorte», η οποία όμως βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της χρεοκοπίας λόγω των ερευνών που γίνονται από την κυβέρνηση της Βραζιλίας για συμμετοχή της σε παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Τουρκίας η Κορίνθιανς δεν μπορεί ν’ αναλάβει μόνη της το συμβόλαιο του Ντεπάι και ψάχνει να βρει άμεσα άλλο χορηγό για ν’ επεκτείνει το συμβόλαιο του, αλλιώς ο Ολλανδός άσος θα φύγει ως ελεύθερος από το πρωτάθλημα της Βραζιλίας και θα επιστρέψει στην Ευρώπη, όπως αναφέρει το «ESPN».

Σύμφωνα πάντως με ολλανδικά ΜΜΕ ο διεθνής επιθετικός είχε μεγάλη πρόταση, 15 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια, από τη Σάντος Λαγκούνα για να παίξει στο πρωτάθλημα «Liga MX» στο Μεξικό, αλλά την απέρριψε και ψάχνει ομάδα στην Ευρώπη, αν δεν μπορέσει η Κορίνθιανς να βρει τα χρήματα για να επεκτείνει το συμβόλαιο του.