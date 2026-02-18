Η Κορίνθιανς χρωστά αρκετά χρήματα στον Μέμφις Ντεπάι και εκείνος είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τη Βραζιλία. Όπως υποστηρίζει η γαλλική ιστοσελίδα «Footmercato» έχει μεγάλες προτάσεις από Σαμπάμπ Αλ Αχλί και Αλ Γουάσλ για να παίξει στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ο Ολλανδός το σκέφτεται σοβαρά.

Το καλοκαίρι του 2024 υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Κορίνθιανς και τον προσεχή Ιούλιο μένει ελεύθερος. Έτσι, ψάχνει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο 31χρονος επιθετικός αποδέχτηκε τη μεγάλη πρόταση της «τιμάο» και αποφάσισε ν’ αφήσει πίσω του την Ευρώπη έπειτα από μία μεγάλη διαδρομή σε Αϊντχόφεν, Λιόν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι απολαβές του είχαν συμφωνηθεί στα 4.85 εκατ. ευρώ το χρόνο και ο χορηγός της Κορίνθιανς είχε αναλάβει να καλύπτει το 80% του συμβολαίου του. Πρόκειται για την εταιρία «Esportes da Sorte», η οποία όμως βρίσκεται πλέον στα πρόθυρα της χρεοκοπίας λόγω των ερευνών που γίνονται από την κυβέρνηση της Βραζιλίας για συμμετοχή της σε παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η Κορίνθιανς δεν μπορεί ν’ αναλάβει μόνη της το συμβόλαιο του Ντεπάι και ψάχνει να βρει άμεσα άλλο χορηγό για ν’ επεκτείνει το συμβόλαιο του, αλλιώς ο Ολλανδός άσος θα φύγει ως ελεύθερος από το πρωτάθλημα της Βραζιλίας.

Πρόσφατα ο διεθνής επιθετικός είχε μεγάλη πρόταση, 15 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια, από τη Σάντος Λαγκούνα για να παίξει στο πρωτάθλημα «Liga MX» στο Μεξικό, αλλά την απέρριψε και είναι τώρα σε διαπραγματεύσεις με τις δύο αραβικές ομάδες, οι οποίες προσφέρουν μεγάλα συμβόλαια για να τον πείσουν να παίξει στη χώρα του Κόλπου.