Ο Κέβιν Ντουράντ το 2028 θα είναι 39 ετών, ωστόσο δήλωσε ότι εάν κληθεί να αγωνιστεί με την Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες θα είναι έτοιμος. Ο «KD» θέλει να διεκδικήσει το πέμπτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του.

«Ναι, θέλω να παίξω» τόνισε χαρακτηριστικά ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς και συνέχισε: «Θα το ήθελα πολύ, αλλά πρέπει να παραμείνω στο κορυφαίο επίπεδο. Θέλω να αποδώσω στο παρκέ και να κάνω τον Γκραντ (σ.σ. Χιλ, διευθύνοντα σύμβουλο της USA Basketball) και όποιον παίρνει τις αποφάσεις, να επιθυμεί να με βάλει στην ομάδα. Θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει. Σήμερα, ναι, νιώθω ότι θα βάλω το όνομά μου στους υποψηφίους».