Με εμφανή συγκίνηση υποδέχθηκε ο Βίκτορ Οσιμέν την πρωτοβουλία των οπαδών της Γαλατάσαραϊ. Οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας στόλισαν το γήπεδο για τον αγώνα των «16» του Champions League απέναντι στη Λίβερπουλ με ένα εντυπωσιακό πανό προς τιμήν του Νιγηριανού επιθετικού.

Το πανό απεικόνιζε τη μητέρα του Οσιμέν, που έφυγε από τη ζωή όταν εκείνος ήταν παιδί, με τον πατέρα του να αναλαμβάνει την ανατροφή του. Μόλις αντίκρισε την αφιέρωση, ο Οσιμέν πλησίασε την εξέδρα, χειροκρότησε και αγκάλιασε τους οπαδούς, με δάκρυα στα μάτια.

