Τα τελευταία νέα για την κατάσταση του Όσκαρ δεν είναι καλά. Ο 34χρονος πρώην μέσος της Τσέλσι επέστρεψε στο Σάο Πάολο τον περασμένο Δεκέμβριο και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις από τον βραζιλιάνικο σύλλογο τις τελευταίες ώρες, οι οποίες αποκάλυψαν ανησυχητικά ευρήματα για την υγεία του.

Ο Βραζιλιάνος άσος αισθάνθηκε αδιαθεσία, υπέστη καρδιακή επιπλοκή κατά την διάρκεια αυτού του ελέγχου και «δέχθηκε άμεσα φροντίδα από επαγγελματίες του συλλόγου και την ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου Αϊνστάιν, οι οποίοι ήταν παρόντες», όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου των «Paulistas».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή (48 συμμετοχές, 12 γκολ) έχει σταθεροποιηθεί. Παραμένει υπό παρακολούθηση και θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Globo», ο Όσκαρ βρίσκεται υπό παρακολούθηση από τον Αύγουστο μετά την ανίχνευση μιας ανωμαλίας στην καρδιακή λειτουργία.

Ο έμπειρος άσος έχει συμβόλαιο με την Σάο Πάολο μέχρι το 2027, ωστόσο δεν αποκλείεται η συνεργασία των δύο πλευρών να λυθεί νωρίτερα, ενώ όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα των εξετάσεων που κάνει σε καθημερινή βάση.

Πηγή: ΑΠΕ