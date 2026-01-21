Ανεπίδεκτος μαθήσεως αποδεικνύεται ο Μίλουτιν Όσμαγιτς. Ο επιθετικός της Πρέστον δεν λέει να βάλει μυαλό και συνεχίζει να γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής.

Ο Μαυροβούνιος φορ στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του με τη Χαλ, όπου οι «τίγρεις» επικράτησαν με το εμφατικό 3-0, για την αγγλική Τσάμπιονσιπ, έριξε κουτουλιά στον Τζον Λούντστραμ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το νευρικό σύστημα του Όσμαγιτς αποδεικνύεται ιδιαιτέρως… εύθραστο.

Κι αυτό γιατί στο παρελθόν έχει εκτίσει συνολική τιμωρία 17 αγωνιστικών για προηγούμενα περιστατικά βίαιης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.