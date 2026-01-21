Ανεπίδεκτος μαθήσεως αποδεικνύεται ο Μίλουτιν Όσμαγιτς. Ο επιθετικός της Πρέστον δεν λέει να βάλει μυαλό και συνεχίζει να γίνεται αρνητικός πρωταγωνιστής.
Ο Μαυροβούνιος φορ στο εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του με τη Χαλ, όπου οι «τίγρεις» επικράτησαν με το εμφατικό 3-0, για την αγγλική Τσάμπιονσιπ, έριξε κουτουλιά στον Τζον Λούντστραμ, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το νευρικό σύστημα του Όσμαγιτς αποδεικνύεται ιδιαιτέρως… εύθραστο.
Κι αυτό γιατί στο παρελθόν έχει εκτίσει συνολική τιμωρία 17 αγωνιστικών για προηγούμενα περιστατικά βίαιης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.
Preston’s Milutin Osmajic
8 match ban v Blackburn for biting Owen Beck
9 match ban this season for racially abusing Hannibal Mejbri
Now he’s just headbutted John Lundstram
Liability pic.twitter.com/o5MP5hjtTP
— Footy Central (@FootyCentralX) January 20, 2026