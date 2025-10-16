Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ινδονησίας ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/10) τη λύση της συνεργασίας της με τον Πάτρικ Κλάιφερτ, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο στην τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας. Η απόφαση ελήφθη «κοινή συναινέσει», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η αποχώρηση του Ολλανδού τεχνικού ήρθε λίγες ημέρες μετά τη ήττα με 1-0 της Ινδονησίας από το Ιράκ στην Τζέντα, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στις ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

«Ύστερα από μια ανοιχτή, πλήρη και με σεβασμό συζήτηση, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους», ανέφερε η ομοσπονδία μέσω Instagram, χωρίς να γνωστοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Ινδονησία, που προσπαθούσε να προκριθεί για πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο από την ανεξαρτησία της το 1945, έφτασε μέχρι τον τέταρτο γύρο των ασιατικών προκριματικών, σημειώνοντας την καλύτερη πορεία της στα χρονικά.

Ο Κλάιφερτ, πρώην ποδοσφαιριστής των Άγιαξ, Μπαρτσελόνα και Μίλαν, είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ινδονησίας τον Ιανουάριο, με συμβόλαιο που επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2027. Στο διάστημα αυτό, βασίστηκε κυρίως σε ποδοσφαιριστές προερχόμενους από τη μεγάλη ολλανδική διασπορά της χώρας.