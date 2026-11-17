Νέα σημαντική διάκριση για τον Βαγγέλη Παυλίδη ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις με την Μπενφίκα.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός βρίσκεται στη δεύτερη θέση στη λίστα του CIES Football Observatory με τους πολυτιμότερους κεντρικούς επιθετικούς που αγωνίζονται σε συλλόγους εκτός των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων(Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και Γαλλία).

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