Ο Πολ Πογκμπά ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να επενδύσει σε έναν… ιδιαίτερο επιχειρηματικό τομέα, καθώς έγινε μέτοχος και πρεσβευτής της ομάδας αγώνων με… καμήλες της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χαμπούμπ.

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γάλλος ποδοσφαιριστής έκανε γνωστό ότι επένδυσε στην Αλ Χαμπούμπ, που είναι η πρώτη επαγγελματική ομάδα στον κόσμο με στόχο την «δημιουργία του πρώτου διεθνώς ρυθμιζόμενου επαγγελματικού πρωταθλήματος αγώνων με καμήλες».

Ο Πογκμπά δήλωσε «εξαιρετικά ενθουσιασμένος που συνεργάζεται με την Αλ Χαμπούμπ», εξηγώντας την επιλογή του: «Αυτή η ευκαιρία με άγγιξε σε ένα βαθύτερο επίπεδο, σε ένα επίπεδο πολιτισμού, κληρονομιάς και αφήγησης. Θέλω να είμαι μέρος ενός έργου που ξεπερνά τον αθλητισμό, που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και αναδεικνύει παραδόσεις που αξίζουν να γιορτάζονται».