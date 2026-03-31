Δύναμη ψυχής από τον Ακίλε Πολονάρα. Ο Ιταλός φόργουορντ εννέα μήνες αφότου διαγνώστηκε με λευχαιμία, υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και επέστεψε στις προπονήσεις!
Η υγεία του παρουσιάζει μεγάλη πρόοδο και πλέον ο Πολονάρα θέλει να επιστρέψει στα παρκέ. Να θυμίσουμε ότι η Σάσαρι του πρόσφερε από τον Σεπτέμβριο επαγγελματικό συμβόλαιο, ενώ ο 34χρονος ανέβασε στα social media βίντεο από την προπόνησή του στα σουτ.
Ο Πολονάρα θα χρειαστεί χρόνο για να δυναμώσει, ωστόσο αποδεικνύει ότι είναι μεγάλος μαχητής.
I video che fanno bene al cuore 🫀
Dopo la malattia e il trapianto di midollo Achi è tornato ad allenarsi e sta facendo allenamento individuale in palestra a Sassari 👏🏻💪🏻#Polonara pic.twitter.com/M8kc2fzIAR
— Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 30, 2026