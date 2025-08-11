Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, Ακίλε Πολονάρα διαγνώστηκε για δεύτερη φορά με καρκίνο κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο μπάσκετ και πλέον δίνει γενναία μάχη με τη λευχαιμία.

Πλέον ολοκλήρωσε και τον δεύτερο κύκλο θεραπειών στην Ισπανία και αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του, κοντά στην οικογένειά του πριν από την επερχόμενη μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Δίπλα του, σε αυτό το δύσκολο ταξίδι, είναι πάντα η σύζυγός του, Έρικα Μπουφάνο.

Μάλιστα, ανέβασε στα social media του μία τρυφερή φωτογραφία μαζί με τη γυναίκα της ζωής του, που ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, θέλοντας να δείξει πως εξακολουθεί να απολαμβάνει τις μικρές, καθημερινές στιγμές της ζωής.

«Τέλος στον δεύτερο κύκλος θεραπειών, μερικές δοκιμές ακόμη εδώ στη Βαλένθια και μετά επιστρέφουμε στην Ιταλία», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram story του.