Η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε για έβδομο παιχνίδι χωρίς νίκη με τον Άγγελο Ποστέκογλου στον πάγκο της, με το κλίμα για τον ομογενή προπονητή να είναι βαρύ. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ, ο Ελληνοαυστραλός προπονητής προανήγγειλε ότι θα έχει συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Βαγγέλη Μαρινάκη, για να συζητηθεί το μέλλον της συνεργασίας τους.

«Περιμένω να κάνουμε μια κουβέντα με τον ιδιοκτήτη και τη διοίκηση του κλαμπ, να δούμε για το πρότζεκτ που έχουμε βάλει σε εφαρμογή, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποστέκογλου.