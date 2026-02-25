Οριστικά χωρίς του Τζιανλούκα Πρεστιάνι θα παραταχθεί απόψε η Μπενφίκα στο «Bernabeu» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (25/2, 22:00), καθώς η UEFA γνωστοποίησε ότι απέρριψε την έφεση την οποία είχαν υποβάλλει οι «Αετοί», για αναστολή της τιμωρίας που επιβλήθηκε στον ποδοσφαιριστή, έπειτα από το ρατσιστικό επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον Βινίσιους, στη διάρκεια του πρώτου αγώνα των δύο ομάδων.

Η UEFA διατήρησε την τιμωρία στον νεαρό Αργεντίνο μεσοεπιθετικό της Μπενφίκα, που δεν θα βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο του «Bernabeu» απόψε, για να βοηθήσει την ομάδα του να κυνηγήσει την ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα και την πρόκριση στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

