Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου είναι διαχρονικά η σκηνή των μεγαλύτερων αθλητικών θριάμβων, των πιο δραματικών αποτυχιών, αλλά και των πιο αλλόκοτων ιστοριών που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία των σπορ. Ανάμεσα σε αυτές, η εξαετής θητεία του Ρεϊμόν Ντομενέκ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας κατέχει μία εντελώς ξεχωριστή και σουρεαλιστική θέση.

Δεν ήταν οι τακτικές αναλύσεις, τα εξελιγμένα συστήματα προπόνησης ή οι στατιστικές που καθόριζαν τις τύχες των «Τρικολόρ» από το 2004 έως το 2010, αλλά οι θέσεις των πλανητών και οι ζωδιακοί κύκλοι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr