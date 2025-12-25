To εγκώμιο του Αζεντίν Ουναΐ έπλεξε με δηλώσεις του ο τεχνικός του Μαρόκου, Ουαλίντ Ρεγκραγκί.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ήταν εκ των κορυφαίων στη νίκη (2-0) των «λιονταριών του Άτλαντα» κόντρα στις Κομόρες, στην πρεμιέρα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, κι έτσι είδε τον προπονητή του να τον αποθεώνει, επισημαίνοντας το πόσο κομβικός είναι στο παιχνίδι της ομάδας του.

Μεταξύ άλλων ο «τιμονιέρης» του Μαρόκου χαρακτήρισε σωστή την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική Τζιρόνα!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ρεγκραγκί:

«Για μένα, ο Αζεντίν είναι ένα από τα ταλέντα μας, είναι ο μετρονόμος. Όταν ο Αζεντίν είναι στην καλύτερη του φάση, γινόμαστε μια πραγματικά σπουδαία ομάδα.

Στον πρώτο αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, περιμέναμε λίγο περισσότερα από αυτόν, και το ξέρει. Έχουμε πίστη σε αυτόν, και θα εξελιχθεί καθώς προχωρά η διοργάνωση.

Tον έχω εμπιστευτεί στα καλά και στα κακά. Πολλοί από τους οπαδούς μας γνωρίζουν το ταλέντο του Αζεντίν, και σωστά ή λάθος, τον έχουν επικρίνει πολύ. Συχνά μάλιστα έχουν επικρίνει το γεγονός ότι επιλέχθηκε.

Τώρα, όταν είσαι προπονητής ποδοσφαίρου, όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο, έχεις καθήκον να τον βοηθήσεις, να τον στηρίξεις, όπως ο Αγκέρ όταν δυσκολευόταν λίγο, όπως ο Μπραχίμ όταν δυσκολευόταν λίγο.

Μερικές φορές ο ρόλος του προπονητή της εθνικής ομάδας περιλαμβάνει πράγματα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά εμείς, εσωτερικά, τα γνωρίζουμε. Έπρεπε να τον στηρίξουμε ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του.

Η επιλογή του να πάει στην Τζιρόνα ήταν σωστή και αυτό συνέβαλε στην εθνική, γιατί επέλεξε τον σύλλογο με γνώμονα την εθνική ομάδα.

Έκανε πολλές θυσίες γιατί αγαπάει τη χώρα του, θυσιάζει πολλά για αυτήν την εθνική ομάδα. Η προτεραιότητα του Ουναΐ ήταν πάντα, και ίσως άδικα, πρώτα οι σύλλογοι, όχι το Μαρόκο. Αγαπά την εθνική και το δείχνει. Και κάθε φορά που φοράει αυτή τη φανέλα, μεταμορφώνεται σε διαφορετικό παίκτη.

Υπάρχουν παίκτες που τα πηγαίνουν καλά στον σύλλογο, όλοι λένε “βλέπεις, σκοράρει 20 γκολ, είναι σπουδαίος παίκτης”, αλλά όταν φοράει τη φανέλα της εθνικής, το βρίσκει πολύ δύσκολο.

Το πλεονέκτημά μας με τον Αζεντίν είναι ότι η φανέλα δεν είναι βαριά για αυτόν. Αυτή είναι η ποιότητά του, δεν έχει καμία πίεση, παίζει και όταν είναι σε καλή διάθεση, είναι πραγματικά ένας παίκτης που αξίζει να αγωνιστεί σε πολύ μεγάλες ομάδες, όταν είναι καλά στο μυαλό και στα πόδια».