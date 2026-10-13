Νέα ερωτήματα για τους δεσμούς μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Προέδρου της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο προκύπτουν από αποκάλυψη της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η FIFA υπέγραψε την άνοιξη του 2025 μισθωτήριο συμβόλαιο για γραφεία στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη, μια κίνηση που είχε ανακοινωθεί δημόσια τον Ιούνιο του 2025, όταν ο Ινφαντίνο ευχαρίστησε τον Τραμπ και την οικογένειά του, με ιδιαίτερη αναφορά στον Έρικ Τραμπ.

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